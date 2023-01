Des compétences MRE présentent leurs visions pour la réforme de l'enseignement

La réforme du système d'enseignement a été au centre d'une rencontre consultative avec les compétences marocaines du monde, organisée lundi à Sala El Jadida à l'initiative conjointe du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et de l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P). Cette rencontre, qui vise à tirer profit de l’expérience accumulée par les Marocains du monde au sein d'universités de renommée mondiale, a été l'occasion pour ces acteurs d'apporter leurs contributions au débat.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf a estimé que les politiques publiques au Maroc doivent tirer profit de ce que produit l'université. Il a expliqué que l'un des défis «auxquels nous étions confrontés était la manière de concilier le savoir académique scientifique avec la communauté marocaine dans ses diverses ramifications» et le mettre à la disposition de l'acteur politique afin de répondre aux besoins et aspirations des Marocains du monde et aux attentes du Maroc vis-à-vis de cette catégorie.

Pour sa part, le président de l'UM6P, Hicham El Habti, a mis l'accent sur l'importance de la réforme du système d'enseignement afin d'atteindre les grands objectifs fixés par le Royaume, affirmant que la jeunesse marocaine a besoin d'opportunités de progression à saisir. Il a salué l'implication des compétences marocaines à l'étranger au sein de l'UM6P depuis sa création.

Une convention de partenariat et de coopération a été signée à cette occasion entre le CCME et l'UM6P, portant sur la réalisation de programmes et de projets scientifiques, l’organisation de conférences, de séminaires et de réunions d’experts, ainsi que sur la mise en place d’ateliers de formation dans les domaines d’intérêt commun, avec l’implication des compétences des Marocains du monde.

L'UM6P et le CCME avaient organisé, en octobre dernier, une conférence scientifique sous le thème «Gouvernance des eaux et gestion de la rareté : enjeux et priorités. Quel rôle pour les compétences des Marocains du monde face au stress hydrique structurel au Maroc ?».