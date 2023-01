Accident de la route au Sénégal : Le roi adresse un message de condoléances à Macky Sall

Loi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de sympathie au Président de la République du Sénégal, Macky Sall, suite au tragique accident de la route survenu, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la région de Kaffrine. «En cette douloureuse circonstance, Je présente à Votre Excellence et à l'ensemble du peuple sénégalais, Mes sincères condoléances et l'expression de toute Ma sympathie», lit-on dans le message royal.

Dans ce message, le souverain souhaite également un prompt rétablissement aux blessés et exprime toute Sa «compassion aux familles cruellement éprouvées».