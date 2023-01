Mondial 2022 : Hakimi dans une question d’examen au Soudan

Le tir de l’international marocain Achraf Hakimi, lors du premier match ayant opposé le Maroc à la Croatie, en Coupe du monde 2022 au Qatar, a fait l’objet d’une question d'examen par une université soudanaise. Selon Alarabiya, qui cite les réactions des internautes soudanais sur les réseaux sociaux, les étudiants d’une filière d'ingénierie à l'Université de Karary, basée dans la ville d'Omdurman, ont été surpris par cette question lors d’un examen du programme de licence, relative à ce match.

«Lors du match entre le Maroc et la Croatie lors de la Coupe du monde de Qatar 2022, l'arbitre a accordé un coup franc direct en faveur du Maroc, qui a été exécuté par le joueur Achraf Hakimi. Sous un angle de 30 degrés avec l'horizontale, le ballon a touché la barre transversale, qui mesure 2,5 mètres de haut. Si la balle parcourt une distance horizontale de 20 mètres, calculez : la vitesse de lancement initiale du ballon, la vitesse et le moment où le ballon touche la barre transversale», indique la question. Les étudiants ont également été appelés à «calculer l’angle du tir si le joueur voulait que le ballon franchisse la ligne de but à une hauteur de 1,8 mètre, avec la même vitesse initiale et parcourant la même distance horizontale».

Sur les réseaux sociaux, le document de l’examen a suscité plusieurs réactions. Beaucoup ont loué la perspicacité du professeur d'université pour ce type de question, et l'ont considéré comme «à jour avec les événements». Certains internautes soudanais ont déclaré que l'innovation dans les questions en lien avec la réalité et l'actualité aiguisent l'imagination, suscitent l'enthousiasme des étudiants tout en les soulagent du trac et du stress des examens.

La même source rappelle que l’équipe nationale marocaine a été fortement encouragée par les Soudanais lors de ses matchs de la Coupe du monde au Qatar, largement suivis au Soudan, notamment lors des huitièmes de finale, avec des taux d'audience très élevés.