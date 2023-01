Le label «Origine Maroc Garantie» désormais opérationnel

Les produits conçus et réalisés au Maroc ont désormais un label garantissant leur origine et leur authenticité. «Très attendu par de nombreux industriels, mais aussi par les consommateurs marocains, il est désormais opérationnel, après plus de deux années de Recherche & Développement et mise au point puis d’expérimentation de sa performance sur des produits-test fabriqués par des entreprises marocaines», indique un communiqué parvenu ce lundi à Yabiladi.

Le label «Origine Maroc Garantie», qui vient de voir le jour, a pour objectif de «renforcer et promouvoir le "produire au Maroc", à l’instar de ce qui existe dans plusieurs pays connus pour la qualité de leurs productions industrielles, ainsi valorisées tant sur le marché intérieur qu’à l’export, notamment plusieurs pays de l’Union européenne dont l'Allemagne, l’Italie ou la France avec Origine France Garantie», poursuit la même source. L’initiative de cette création revient à un Marocain du Monde, Youssef Douh El Idrissi, fondateur et dirigeant d’une entreprise de transport et Michel Vialatte, Français du Maroc, dont la famille est présente dans le royaume depuis cent ans, consultant et spécialiste des marques-territoire, explique-t-on.

Les critères d’attribution de ce label, définis par un référentiel de labellisation, ont été établis «conformément à la réglementation nationale définissant la notion de "Produit du Maroc"», ajoute le communiqué. Ce dernier cite le décret n.2.15.218 publié le 30 Rajab 1436 (19 Mai 2015) modifiant et complétant le décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires, ainsi que les accords internationaux souscrits par le Royaume, notamment l’accord d’association UE/Maroc.

«Cette initiative vient à point nommé pour permettre, tant aux ménages dans leurs achats de biens et services qu’aux collectivités dans leurs commandes publiques, d’opter pour la préférence nationale en choisissant des produits dont l’origine Maroc est garantie», note la même source, en annonçant qu’«Origine Maroc Garantie» vient de rendre publique la première attribution du label à un programme immobilier d’une centaine de maisons individuelles construites dans le respect des standards et avec des matériaux de construction majoritairement marocains.