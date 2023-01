Maroc : Le site historique Fendaq Chejra à Tanger fait peau neuve

L’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) a affirmé que le projet de réaménagement et de restauration de Fendaq Chejra et environs, situés à la Médina de Tanger, permettra de donner une nouvelle vie à ce site.

«Aujourd’hui, Fendaq Chejra et Fendaq Lkhodra se trouvent dans un état très détérioré et vétuste nécessitant une remise à niveau pour les réintégrer dans le tissu économique urbain de l’ancienne médina, doté de plusieurs édifices historiques représentatifs du patrimoine architectural tangérois, en l'occurrence le Théâtre Cervantès, le cimetière juif, les murailles et l’hôtel Minzah, entre autres», a précisé l'APDN dans un communiqué.

Une nouvelle vie sera ainsi donnée au site Fendaq Chejra et ses abords, grâce aux travaux de mise à niveau et de restauration qui s’inscrivent dans le cadre du programme royal de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger.

De ce fait, l’APDN, en partenariat avec la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et ses partenaires locaux, a lancé un appel d’offre d’environ 29,2 millions de dirhams (MDH) pour la restauration, la réhabilitation et le ravalement des différentes entités du site, ainsi que la mise à niveau des commerces et leur réorganisation.

L’objectif est de retrouver l’architecture originale du Fendaq, tout en offrant aux commerçants et marchands actuels de meilleures conditions de travail et différents espaces de vente, incluant aussi des espaces de ventes de produits de terroir et d’artisanat, afin d’assurer une meilleure attractivité touristique au site à l’instar de Dar Debagh.

Plusieurs atouts architecturaux et urbains seront rajoutés tel qu’une placette/mirador de Fendaq lkhoudra, ainsi que la nouvelle toiture de Fendaq Chejra, a expliqué la même source, notant que ces travaux permettront aussi l’ouverture et l’accès au patio inaccessible au public auparavant. Quant à la circulation piétonne, il sera procédé au réaménagement des abords en respectant les normes de sécurité et d'hygiène.

La réalisation de ce programme durera 12 mois et n’entreverra pas l’activité commerciale, puisque les commerçants seront installés dans le nouveau marché couvert de Dradeb, un projet réalisé par l’APDN dans le cadre du programme de la Convention de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger. Un recensement de tous les commerçants a été réalisé, afin de les recaser après les travaux.