Le nombre de Marocains ayant visité Israël en 2022 en légère hausse

Le nombre de Marocains ayant visité Israël, l’année dernière, a «légèrement» augmenté par rapport à 2021, indique la page «Israël parle arabe» du ministère israélien des Affaires étrangères. La même source a republié un post d’une autre page, «Marocains avec la reprise des relations avec Israël» qui a affirmé que le nombre de Marocains qui se sont rendus dans l’Etat hébreu a atteint 3 500 personnes, jusqu’à novembre 2022.

La même source a expliqué que la plupart de ces Marocains étaient «des hommes d'affaires, des étudiants et des pèlerins, dans le cadre de la reprise des vols directs vers différentes villes israéliennes, avec une fréquence de quatre vols hebdomadaires». Elle a souligné qu’Al Qods reste la destination touristique et spirituelle la plus attractive pour les Marocains, suivie de Tel-Aviv.

La page «Israël parle arabe» a également rappelé que le ministère israélien des Affaires étrangères a mis en place un site pour répondre aux demandes des Marocains souhaitant se rendre en Israël.