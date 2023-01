Maroc : L’EHTP a tenu son premier tournoi international d’échecs

L’Ecole Hassania des travaux publics (EHTP) a réuni les joueurs nationaux et internationaux d’échecs, dans le cadre de la première édition de son tournoi international, du 7 au 8 janvier à Casablanca, homologué par la Fédération internationale de cette discipline. Près de 120 joueurs de 8 nationalités ont participé à cette rencontre, diffusée en temps réel sur les sites mondiaux dédiés.

Conçu par l’Association des ingénieurs de l’EHTP (AIEHTP), cet événement en partenariat avec le ministère de l’Equipement et de l’eau a rassemblé des joueurs du Maroc, d’Espagne, de France, de Russie, de Biélorussie, d’Ukraine, d’Irak et des Comores. Parmi les personnalités présentes, le maître international français Jean-Pierre Le Roux et trois maîtres internationaux marocains : Ilyass Msellek, Rian Moubarak et El Adnani Mokhliss. Ont été présentes également des personnalités des secteurs public et privé, dont l’ancien ministre Driss Alaoui M’Daghri, ex-directeur de l’ISCAE, des lauréats de l’EHTP, en plus d’entrepreneurs, selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

A cette occasion, Driss Alaoui M’Daghri a déclaré que ce tournoi était «une excellente initiative qui vient rappeler combien il peut être pertinent d’introduire l’enseignement des échecs dans les cursus scolaires de nos étudiants». «Comme nous le voyons avec le football, une dynamique peut être impulsée dans les échecs afin de voir éclore dans un futur proche de véritables talents marocains», a-t-il ajouté.

Cette première édition du tournoi a porté le nom de feu Abdellatif Faouzi, lauréat de l’EHTP, promotion 1993. Le joueur marocain Yassine Sentissi, 24 ans, a été le grand gagnant. Les deuxième et troisième places sont revenues à Yassir Haj El Kholti (Maroc) et Jean-Pierre Le Roux (France). Par ailleurs, une vingtaine de prix ont été remis aux joueurs, a ajouté le communiqué.

Directeur de l’EHTP, Najib El Karkouri a rappelé que ce tournoi était organisé dans le cadre des activités commémoratives du cinquantenaire de la création de l’école. Depuis sa création, l’établissement a formé «des milliers d’ingénieurs qui ont contribué et contribuent aujourd’hui encore au développement du royaume», a-t-il ajouté. «Cette vocation citoyenne trouve son prolongement dans ce tournoi ouvert qui a promu le partage et l’échange», a encore souligné le responsable.