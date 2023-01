Compétences MRE : Le CCME et l’UM6P signent une convention de partenariat

Les travaux de la rencontre consultative avec les compétences marocaines du monde au sujet de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique ont commencé, ce lundi 9 janvier 2023 à Rabat, à l’initiative de l’Université Mohammed 6 Polytechnique (UM6P) et du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). Avec la participation d’acteurs académiques et des experts marocains des Etats-Unis, du Canada, du Japon, du Royaume Uni, de France, d’Espagne, de Norvège et de Corée du Sud, l’objectif est de contribuer au débat actuel dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, en proposant des solutions pour aider à la réforme du système d’enseignement.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, «il est prévu que les discussions aboutissent à la fin de ces travaux à la proposition d’un ensemble de recommandations et de propositions pratiques dans ce domaine». D’ailleurs, la rencontre «vise à tirer parti de l’expérience accumulée par les Marocains du monde au sein d’universités mondialement renommées», à travers plusieurs axes (gouvernance, planification stratégique, accréditation pour les établissements, langues d’enseignement, qualité de l’enseignement…).

Par la même occasion, Hicham El Habti, président de l’UM6P et Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME, ont signé une convention de partenariat et de coopération pour «la réalisation de programmes et de projets scientifiques, l’organisation de conférences, de séminaires et de réunions d’experts, ainsi que la mise en place d’ateliers de formation dans les domaines d’intérêt commun, avec l’implication des compétences des Marocains du monde».

En octobre 2022, l’UM6P et le CCME ont tenu une conférence scientifique sous le thème «Gouvernance des eaux et gestion de la rareté : enjeux et priorités. Quel rôle pour les compétences des Marocains du monde face au stress hydrique structurel au Maroc ?». La rencontre a abouti à la déclaration finale des compétences des Marocains du monde dans le domaine des eaux et de la gestion des ressources hydrique.