Maroc : Abdeslam El Aziz élu secrétaire général de la Fédération de la gauche démocratique

Abdeslam El Aziz a été élu, samedi à Casablanca, secrétaire général de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), lors de la première réunion du bureau politique du Parti. Lors de la même réunion, Ali Boutouala a été élu secrétaire général adjoint, Abderrahman Benhida au poste de trésorier, Fatimzahra El Chafai au poste de trésorière adjointe et Moustapha El Chafai et Taher Mouhouch ont été élus en tant qu'assesseur et assesseur adjoint, a indiqué un communiqué de la FGD.

Selon la même source, la réunion a également été marquée par la présentation et l'approbation du secrétariat du bureau politique, composé de 19 membres, conformément au statut du parti, ainsi que par la discussion de propositions susceptibles d'être des préludes pour les travaux du secrétariat du bureau politique, le 14 janvier prochain à Rabat.

A noter que la FGD a tenu du 16 au 18 décembre dernier à Bouznika son congrès national fusionniste sous le thème «Des trajectoires qui s'unissent, une gauche qui se renouvelle».