Examens des avocats : Le ministre de la Justice dément son limogeage du gouvernement

Le ministre de la Justice a défendu, dimanche soir lors de son passage à l'émission «Avec Ramdani», diffusée sur la chaîne 2M, la «transparence» des examens des avocats. «Il n’y a pas eu de clientélisme. Le concours était supervisé par un comité, composé de plusieurs personnes», a affirmé Abdellatif Ouahbi.

Le ministre a botté en touche une question portant sur l’ouverture d’une enquête sur l’ensemble de l’examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. «J’enquête quand je reçois une réclamation d’un candidat. Il n’y a que 103 candidats qui ont demandé la révision de la correction de leurs copies. Nous les avons tous reçus», a-t-il assuré.

Abdellatif Ouahbi a défendu la réussite de certains fils et filles d’avocats et de juges aux examens, soulignant qu’ils ont «baigné» dans le métier depuis leurs enfances. «Mon fils, par exemple, a suivi une formation de quatre années dans mon cabinet», a-t-il précisé. Le ministre a saisi cette occasion pour nuancer ses précédentes déclarations dans lesquelles il avait attribué l'admission de son fils à sa «richesse» et aux diplômes de son fils obtenus du Canada. «On m’a provoqué. Je suis spontané et ma spontanéité me cause des problèmes et je défends mes convictions», a-t-il indiqué.

«Je suis encore ministre et secrétaire général du PAM»

Après avoir endossé l’habit de l’avocat pour plaider les cas de son fils et des proches d'avocats et juges, Ouahbi a exprimé le même engagement pour justifier la réussite de membres de son cabinet au ministère de la Justice. «Je n’ai aucun droit d'interdire tout candidat qui répond aux critères de présélection pour ce concours, à savoir : le diplôme de la licence et avoir moins de 45 ans. Ils n’ont commis aucune irrégularité», a-t-il tranché.

Sur 2M, Abdellatif Ouahbi a également démenti les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, repris par certains supports de la presse marocaine, annonçant son départ du gouvernement et du PAM. «Je suis encore ministre. Je ne vais pas présenter ma démission à cause d'une petite tempête et je suis encore le secrétaire général du PAM», a-t-il annoncé avec assurance.

Néanmoins, il s’est montré très réservé s'agissant de l’absence de manifestations de solidarité de la part du gouvernement et du bureau politique du PAM. «Le gouvernement est cohérent et il n’y a pas de problèmes au PAM», a-t-il souligné.

Pour rappel, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, n’a pas souhaité répondre, jeudi, aux questions des journalistes sur les examens des avocats. Mustapha Baïtas s’est limité à annoncer que son collègue à la Justice, Abdellatif Ouahbi, «va publier dans les heures à venir un communiqué» sur ce scandale. Depuis, l’exécutif Akhannouch observe le silence sur ce sujet. Un silence que condamnent certaines formations politiques.

De son côté, le PAM adopte jusqu’à présent, la même position.