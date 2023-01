Examens des avocats : Le MP dénonce le «silence» du gouvernement

Le Mouvement populaire s’empare de la polémique sur les résultats des épreuves écrites de l’examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. La formation d’opposition, indique dans un communiqué, suivre «avec préoccupation» le développement de cette affaire. Le MP «condamne le silence incompréhensible et injustifié du gouvernement». Un silence qui «apporte une caution à tout ce qui circule sur l’examen d’accès à la profession d’avocat». Aussi, le parti invite l’exécutif à «ouvrir une enquête transparente et intègre afin d’éclairer l’opinion publique».

Pour rappel, jeudi dernier, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes sur ce sujet. Mustapha Baïtas s’est limité à annoncer que son collègue à la Justice, Abdellatif Ouahbi, «va publier dans les heures à venir un communiqué» sur ce scandale. Depuis, la sortie de Ouahbi n'a toujours pas eu lieu.

Parallèlement à la réaction du Mouvement populaire, le député Mohamed Ouzzine, également secrétaire général de ce parti, a adressé une question orale au ministre de la Justice, portant sur «les circonstances» ayant entaché l’organisation de ce concours.

Il a rappelé que ces examens «ont fait l’objet de polémiques entre le ministère et les instances représentatives des avocats, et ce depuis l'annonce de son organisation». Des divergences qui se sont accentuées après la publication des résultats : «L'intégrité et la transparence ont été pointées du doigt par les postulants en particulier et l'opinion publique en général.»

«Nombreux sont ceux qui ont été surpris par la réussite de seulement 2081 candidats sur 70 000 qui se sont présentés à l'examen. Ils ont remis en question la crédibilité et l'intégrité de l'examen, notamment après l’apparition sur la liste des admis de personnes ayant des liens de parentés avec des noms d’avocats bénéficiant d’une aura au sein de la profession, et d'autres noms travaillant dans le cabinet du ministre de la Justice», a-t-il souligné.