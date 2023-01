CHAN : Les médias algériens accusent le Maroc de «saboter» la cérémonie d’ouverture

La présence du président de la FIFA, Gianni Infantino à la cérémonie d’ouverture de la CHAN, prévue le 13 janvier en Algérie, n’est pas encore garantie. Une absence qui préoccupe dans le pays voisin. Le Suisse doit en effet assister le même jour, au siège de l’Académie Mohammed VI de football à Salé, au tirage au sort du Mondial des clubs, une compétition sportive organisée par la FIFA, du 1er au 11 février au Maroc.

Même si la FIFA est l'auteure du choix de cette date, annoncée dans un communiqué officiel, les médias algériens se sont empressés d’accuser le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, de vouloir «saboter» la cérémonie d’ouverture de la CHAN et «voler la vedette» à l’Algérie en la «privant» de la présence du président de la FIFA. Depuis le début de cette semaine, la presse algérienne avait annoncé en chœur l’arrivée de Gianni Infantino à Alger.

Pour mémoire les médias algériens avaient déjà agité les mêmes accusations à l’endroit du président de la FRMF, et ce au lendemain de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de lever le voile, le 10 février au Maroc, sur le nom du pays qui accueillera la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une annonce qui interviendra à la veille de finale de la Coupe du monde des clubs. La décision de la CAF avait irrité certains milieux en Algérie. Des médias avaient accusé alors l’instance que préside le Sud-africaine Patrice Motsepe, de tremper dans «un complot contre l’Algérie» orchestré par le Maroc. La CAF a retenu six candidatures pour accueillir la CAN 2025 : Maroc, Algérie, Afrique du sud, Sénégal, Zambie et le binôme Nigéria-Bénin. La CAF a prévu d’effectuer, du 5 au 25 janvier 2023, des visites techniques dans ces pays.

Face à cette fébrilité constatée du côté de la presse, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, a confirmé hier dans des déclarations à l’APS, la présence du président de la FIFA Gianni Infantino et du président de la CAF Patrice Motsepe à la cérémonie d’ouverture de la CHAN.