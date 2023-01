Palestine : Washington salue le leadership du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods

Les Etats-Unis ont salué, vendredi, le rôle «apprécie» du Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, dans le soutien au peuple palestinien et pour faire avancer la solution à deux Etats et la paix au Proche-Orient. «Le Maroc a une relation unique avec les Palestiniens, bien sûr SM le Roi Mohammed VI est le président du Comité Al-Qods, issu de l'Organisation de la coopération islamique, et nous apprécions le rôle du Maroc dans l'aide et l'assistance au peuple palestinien et dans le soutien à la solution à deux États», a indiqué le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price.

Evoquant la reprise des relations entre le Maroc et Israël, Ned Price a qualifié le royaume de «leader», soulignant que les liens entre les deux pays ont créé de «réels avantages» et de «nouvelles opportunités de paix et de prospérité».

«Nous continuerons à nous engager avec Israël et d'autres pays de la région et même au-delà pour tenter d'élargir ce cercle d'opportunités de normalisation, et nous chercherons d'autres opportunités pour renforcer la coopération entre ces pays et entre Israël et ses voisins», a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse au Centre de la presse étrangère à Washington.

Répondant à une question sur le Forum du Néguev, le porte-parole de la diplomatie américaine a rappelé que les membres de ce Forum ont mis en place plusieurs groupes de travail axés sur six domaines clés (Sécurité régionale, énergie propre, sécurité alimentaire et hydrique, santé, tourisme et éducation, et coexistence). Ces groupes de travail «cherchent à faire avancer les initiatives de coordination entre les membres fondateurs du forum pour encourager ce dont il s’agit : l'intégration régionale, la coopération, le développement au profit des peuples de la région, y compris bien sûr des initiatives qui pourraient renforcer l'économie palestinienne et améliorer la qualité de vie du peuple palestinien», a-t-il relevé.

«Le processus du forum du Néguev consiste à construire des ponts et à créer des opportunités», a indiqué Price, tout en insistant sur l’importance d’œuvrer en faveur d'une solution du conflit israélo-palestinien.