CodinGame : 1337 classée 3e meilleure école du code au monde

L’école 1337 de formation informatique gratuite à l’Université Mohammed VI Polytechnique s’est illustrée à nouveau dans les compétitions proposées par CodinGame, un site consacré à la programmation informatique, proposant plusieurs épreuves aux participants. Ainsi, l'école 1337 vient d’être classée 3e meilleure école du code au monde, après les dernières compétitions, tenues du 12 décembre 2022 au 5 janvier 2023, non-stop.

«Le CodinGame a vu la participation de 16 661 étudiants représentant plus de 250 écoles et universités du monde entier», a indiqué l’école sur son compte Twitter, en exprimant sa fierté de ces résultats et en félicitant ses étudiants.

A rappeler que l’école 1337 avait été classée, en mai dernier, 5e dans le monde et première en Afrique, lors du CodingGame Spring Challenge. Au total, 171 Marocains ont terminé dans le classement, concourant en grande partie pour 1337. Parmi eux, 12 ont rejoint la ligue «légendaire» rassemblant les meilleurs participants.