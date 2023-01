Bayern Munich : Mazraoui absent d'un stage au Qatar suite à une inflammation du péricarde

Le Bayern Munich a déclaré, ce vendredi, que l’international marocain Noussair Mazraoui était «positif au coronavirus» pendant le parcours historique du Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans un communiqué repris par l’Associated Press, le club allemand a annoncé que son équipe est partie, aujourd’hui, pour un stage d'hiver au Qatar avant la reprise de la saison de Bundesliga le 20 janvier, sans Mazraoui.

Le club a précisé que ce dernier souffre, depuis sa participation au Mondial 2022, d'une inflammation du péricarde, la membrane enveloppant le cœur. Selon l’Associated Press et l'AFP, le club pense que l’infection au Covid-19 serait la raison pour laquelle l’international marocain n'avait pas pris part au match des Lions de l’Atlas en quart de finale contre le Portugal.

«Son absence a été largement attribuée à une blessure non spécifiée à l'époque. Mazraoui est revenu pour jouer la première moitié de la demi-finale contre la France, alors que le Maroc devenait la première équipe africaine et arabe à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde», ajoute les mêmes sources, rappelant qu'il n'avait pas disputé non plus le match pour la 3e place contre la Croatie (1-2).

Le Bayern a indiqué qu'un examen effectué à Munich après le Mondial a révélé une «légère inflammation» du péricarde, conduisant les médecins de l’équipe à déclarer que Noussair Mazraoui n'est pas disponible pour jouer «pour le moment». Et de rappeler que ce type d'inflammation est toutefois une complication connue de l'infection au Covid-19.

Si la durée de l'indisponibilité de Mazraoui n'est pas mentionnée par le club allemand, le quotidien Bild évoque quatre à six semaines.