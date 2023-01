Gazoduc Nigéria-Maroc : L'Union européenne cherche à se passer du gaz, rappelle Borrell

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ce vendredi à Fès. / Ph. Yabiladi

Invité à l'Université euro-méditerranéenne de Fès, dans le cadre de sa visite dans le royaume, le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a été interrogé, ce vendredi, sur plusieurs questions, dont le gazoduc reliant le Nigeria au Maroc. Sur ce projet, Josep Borrell a ainsi affirmé que «le Maroc n'a pas demandé de soutien financier» à l’UE, soulignant que les pays à l'origine du projet demandent plutôt un «accompagnement».

Le chef de la diplomatie européenne a rappelé que la concrtisation de ce pipeline demande du temps. «L’Europe ne cherche pas seulement à remplacer le gaz russe mais de se débarrasser (de sa dépendance vis-à-vis) du gaz et des hydrocarbures», a-t-il tenu à précsiser. Le responsable a expliqué que l'Union européenne aspire à «cesser d'utiliser les combustibles fossiles, quelle qu'en soit la source». «Oui, nous aimerions avoir une autre ressource de gaz naturel. Mais dans nos plans et d'ici six ou sept ans, nous n'en aurons pas besoin», a-t-il enchaîné.

«Si le projet est destiné seulement à transporter du gaz vers l’Europe, nous en serons ravis, mais nous ne l’avons pas demandé. Pour l’Europe, la priorité n’est pas de prendre du gaz à des milliers de kilomètres. On aura toujours besoin de gaz naturel comme vous le savez, mais le débit prévu par le gazoduc est énorme.» Josep Borrell

L'Europe intéressée par l'hydrogène vert

Le responsable européen a appelé, dans ce sens, les initiateurs du projet à «prendre en compte, lors de la construction du gazoduc, le fait qu'il doit également être compatible avec le transport de l'hydrogène», notant que l'Union européenne cherche à l'avenir à remplacer le gaz par l'importation d'hydrogène vert.

Pour rappel, en juin dernier, la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) a affirmé, depuis Marrakech, que le Maroc se prépare au développement de l’hydrogène vert pour la prochaine décennie. «Le Royaume a mis en place une feuille de route pour le développement de l’hydrogène vert à travers le lancement du premier Cluster de l’Hydrogène Vert en Afrique "Cluster Green H2"», a relevé Amina Benkhadra dans une déclaration, en marge de sa participation aux travaux de la deuxième édition du Sommet World Power-to-X Summit (PTX22). Au cours des derniers mois, le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement a signé plusieurs accords avec des entreprises étrangères pour le développement de d’hydrogène vert.

Il est à noter que le Maroc, le Nigeria et les pays d'Afrique de l'Ouest ont précédemment signé, au cours du mois de septembre à Rabat, un protocole d'accord pour la construction du gazoduc reliant le Nigéria au royaume. Le projet est actuellement au stade des études techniques et d’ingénieries détaillées pour un financement estimé entre 25 et 30 milliards de dollars.

Le gazoduc, long de 5 660 km, traversera 13 pays d'Afrique de l'Ouest et sera construit en plusieurs étapes pour répondre aux besoins croissants des pays qu'il traversera sur son chemin vers l'Europe, au cours les 25 prochaines années.