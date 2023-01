Josep Borrell clarifie la position de l'Union européenne sur le conflit du Sahara

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ce vendredi à Fès. / Ph. Yabiladi

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, est arrivé, ce vendredi à Fès, pour animer une rencontre à l'Université euro-méditerranéenne de la capitale spirituelle. En visite au Maroc depuis jeudi, Josep Borrell a prononcé un discours dans lequel il a mis en lumière les défis auxquels le monde est confronté, comme la guerre en Ukraine, les conflits dans certains pays africains et les défis du changement climatique.

Le chef de la diplomatie européenne a également abordé plusieurs autres questions, dont la question du Sahara occidental. Une occasion pour lui de clarifier la position des Vingt-Sept sur le conflit. «Il y a neuf États membres qui considèrent l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc comme une solution réaliste, et il y a un membre qui la considère comme des plus réalistes. Le reste des pays de l'Union n'ont pas annoncé la même position», a-t-il tenu à préciser.

Josep Borrell a noté que la position de l'Union européenne, qui représente les 27 Etats membres, reste de «soutenir les efforts des Nations unies, afin de parvenir à une solution politique réaliste et acceptable pour toutes les parties». «Et je parle des parties au pluriel, c'est-à-dire de toutes les parties impliquées dans ce conflit», a-t-il expliqué.

Il est à noter que le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité s'est entretenu, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l'étranger, Nasser Bourita, dans la capitale, Rabat. Les deux responsables ont réaffirmé la volonté commune de l'Union européenne et le Maroc pour approfondir leur partenariat stratégique.