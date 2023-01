Covid-19 au Maroc : 37 nouvelles infections et aucun décès ce vendredi

Jusqu’à 15h ce vendredi, 37 cas du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc, sur 3 291 tests réalisés, portant à 1 271 823 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 918 373 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, 23 419 198 personnes ont reçu la deuxième, 6 869 647 personnes ont reçu la troisième et 58 759 ont reçu la quatrième dose.

Le Maroc a enregistré 54 nouvelles guérisons, portant à 1 255 177 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,7%.

Aucun décès n’a été enregistré, entre jeudi et vendredi. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc depuis le début de la pandémie s’établit à 16 295 alors que le taux de létalité se situe à 1,3%.

Le Maroc compte désormais 351 cas actifs sous traitement, avec 12 patients qui restent dans un état critique, dont 5 sous respiration artificielle.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Rabat-Salé-Kénitra enregistre 16 nouveaux : 7 à Rabat, 5 à Salé, 2 à Skhirate-Témara et 2 à Sidi Kacem. Casablanca-Settat a recensé 9 cas : 8 à Casablanca et 1 à Mohammedia.

De plus, 4 nouvelles infections ont été confirmées à Souss-Massa (2 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 1 à Chtouka-Ait Baha et 1 à Tata) alors que l’Oriental a recensé 3 nouveaux cas (2 à Guercif et 1 à Berkane).

Il s’agit également de 2 cas enregistrés à Zagora (Drâa-Tafilalet), 2 à Fès-Meknès (1 à Fès et 1 à Taza) et 1 à Chichaoua (Marrakech-Safi).