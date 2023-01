Maroc : Les entreprises BTP pour des mesures «urgentes» pour garantir la pérennité du secteur

La Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), a affirmé, cette semaine, que ses entreprises membres «souffrent grandement et continuent à souffrir de la pandémie du Covid-19». «Plusieurs d’entre elles ont soit mis la clef sous le paillasson, soit endurent les affres des redressements judicaires sans parler des mesures coercitives telles que l’exclusion des marchés publics, la perte des qualifications et des classes qu’elles méritent», a ajouté la fédération dans une déclaration préliminaire, publiée l'issue d'une conférence de presse.

Elle y souligne la nécessité d’une «réflexion générale». «Nos entreprises ont la perception de l’existence d’un fossé entre les décideurs politiques gouvernementaux et les décideurs sur le terrain, notamment les maitres d’ouvrages. Les premiers comprennent nos problèmes et essaient de les résoudre, les seconds s’en tiennent à leurs prérogatives, voire, négocient et vident les décisions des premiers responsables publics de leur substance», a-t-elle ajouté.

«Dans l’évaluation, nous avons constaté un certain nombre de maitres d’ouvrages publics, notamment d’établissements et d’entreprises publiques ainsi que d’organismes relevant des collectivités territoriales placés sous la tutelle du Ministère de l’intérieur (en particulier les sociétés d’aménagement), qui n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le traitement des requêtes des entreprises, voire décident de négocier les acquis de l’esprit et de la lettre de la Circulaire» du gouvernement sur le secteur du BTP, poursuit la déclaration.

La fédération évoque plusieurs «mesures non appliquées» et dit être «disposée à donner des exemples parlants sur l’inadaptation des formules actuelles». «Certains établissements publics continuent même de lancer des appels d’offres assortis de prix fermes ou de plafonner la révision des prix», regrette-t-elle.

Les entreprises du secteur ont ainsi appelé à «une action plus ferme du gouvernement auprès des maitres d’ouvrages impliqués pour une résolution rapide de cette situation problématique» et «des mesures urgentes afin d’accompagner et garantir la pérennité du secteur industriel et entrepreneurial marocain du BTP».