Sahara : Le Polisario renoue avec le parti communiste au Soudan

Le Parti communiste soudanais a annoncé, cette semaine, son «plein soutien» au Front Polisario et à la «lutte du peuple sahraoui pour accéder à l'indépendance et à l'autodétermination». Une déclaration faite par un communiqué, repris par l’agence de presse du Polisario, après une rencontre entre les dirigeants de la formation politique et Nana Labat Al-Rashid, «conseillère» du chef du Polisario pour le monde arabe.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté «des moyens pour renforcer leur coopération et les questions d'intérêt commun, ainsi que des moyens pour faire de la solidarité une question tangible sur le terrain», explique la même source. «Les deux parties ont également discuté de la manière de former un front populaire», notamment pour «l'échange d'informations et la conduite de visites conjointes», ajoute-t-elle.

La visite de Nana Labat Al-Rashid au Soudan a permis aussi au Polisario de former un «Comité soudanais de solidarité avec le peuple sahraoui», composé de «personnalités soudanaises actives dans les différentes instances et organisations de la société soudanaise», et dirigé par le journaliste Khaled Taha. Son objectif est d’«introduire la question sahraouie dans les milieux soudanais», explique-t-on. D’ailleurs, le président de ce «comité» a fait sa première déclaration, appelant «toutes les composantes de la société civile soudanaise à se joindre à l'initiative de solidarité avec les luttes légitimes du peuple sahraoui».

En septembre dernier, le mouvement séparatiste a réussi à reprendre ses liens avec le Soudan du Sud, après une rupture de quatre années des relations entre Juba et la «RASD». Lors d’une réunion tenue le 20 septembre au siège des Nations unies à New York, marquée par la présence du vice-président de la république du Soudan du sud, Abdelbaki Akoun, le pays a annoncé le rétablissement de ses liens avec le mouvement séparatiste, avant d’assumer, quelques jours plus tard, sa reconnaissance de la «RASD».