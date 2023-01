Le premier espace coworking dédié à l’art et à l’architecture au Maroc inauguré à Salé

L’entreprise Chaoui Bois, experte dans le domaine des bois et dérivés pour professionnels et particuliers, a inauguré, jeudi à Salé, «INEX by Chaoui Bois», le premier coworking space dédié à l’art et à l’architecture à Salé. «Premier du genre au Maroc, il vise à offrir aux jeunes professionnels un environnement propice au travail et à l’inspiration», indique l’entreprise dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«C’est un espace de networking mais aussi un showroom pour mettre en avant les créations des architectes et des artistes. L’objectif est de créer un écosystème avec une vision qui intègre le regard d’artiste dans les conceptions architecturales et d’offrir aux jeunes architectes un lieu de rencontre qui inspire la créativité et l’expression personnelle», a déclaré Adil Chaoui, directeur général de Chaoui Bois, cité par le communiqué. «L’idée est venue afin de donner un coup de pouce aux menuisiers, ébénistes et peintres durement touchés par la crise du Covid-19. Et ce, en initiant des collaborations entre les jeunes architectes et les artistes et en leur offrant un espace d’exposition gratuit qui valorise la culture artistique de la ville de Salé, favorisant ainsi son économie artisanale», ajoute-t-il.

L’espace est doté d’une imprimante 3D, un traceur et d’autres outils pour faciliter le travail des jeunes architectes qui bénéficieront, en outre, d’un accompagnement alliant conseil, formation et mise en relation. Le nouveau showroom s’étend sur une superficie de 900 m2 et comprend un espace d’exposition, un espace de coworking, une cafétéria, une salle de réunion et une salle de détente.

L’entreprise, créée en 1983, a récemment offert des formations et un accompagnement qualitatif aux participants de la première édition des Young Moroccan Architecture Awards (YMAA), premiers Awards d’architecture au Maroc, en Afrique et dans la région Mena, dans le cadre de son engagement auprès des jeunes architectes et artistes marocains.