«Gladiator 2» : Le tournage commencera en mai à Ouarzazate

Le tournage de la suite tant attendue du film «Gladiator», qui a raflé cinq oscars en 2001, commencerait en mai avec des lieux de tournage déjà sélectionnés à Ouarzazate, au Maroc. Selon la presse britannique, qui cite une source proche de la production, des lieux de tournage dans la ville marocaine ont, en effet, été choisis pour le nouveau film qui pourrait être «prêt» dès 2024.

«La recherche d'acteurs pour jouer les rôles principaux a également déjà commencé», ajoute la même source, rappelant que le projet a germé «depuis 2018 et pendant longtemps, il a semblé qu'il ne verrait jamais la lumière du jour». Toutefois, «à la fin de l'année dernière, l'équipe de production a réussi à se mettre d'accord sur un nouveau scénario inspirant. Quelques mois plus tard, tout était opérationnel et maintenant, le projet est bien avancé», ajoute-t-elle.

Le mois dernier, des indiscrétions suggéraient que le nouveau film suivrait l'histoire de Lucius – le neveu du personnage tyrannique de Joaquin Phoenix, Commodus, qui a été sauvé par Maximus dans le premier film.

Le premier film avait remporté 11 nominations aux Oscars avant de rafler cinq prix en 2001, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur pour Crowe Russell, dont le personnage rencontre une mort prématurée à la fin du film.