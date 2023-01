Mondial 2022 : Une rencontre pour évaluer la couverture médiatique de l'exploit du Maroc

«L'accompagnement médiatique de l'exploit marocain à la Coupe du monde Qatar 2022 : bilan et perspectives d'amélioration» a été le thème d'une rencontre organisée, jeudi à Rabat, à l'initiative du Forum marocain des jeunes journalistes. Organisée en partenariat avec la formation doctorale «Journalisme et Médias Modernes» relevant de l'Université Ibn Tofail de Kénitra, cette rencontre a été marquée par la présence d'une pléiade de journalistes et d’académiciens, qui ont assuré la couverture journalistique de la Coupe du monde au Qatar et suivi l’exploit historique de la sélection nationale.

A cette occasion, l'accent a été mis sur les performances professionnelles des médias sportifs nationaux lors de cette grand-messe footballistique, les défis auxquels ils ont été confrontés et les perspectives d’amélioration, ainsi que sur les moyens à même de tirer profit de cette expérience. Dans une déclaration à la MAP, le président du Forum des jeunes journalistes Sami Elmoudni a souligné que l’objectif de cette rencontre était de mettre en exergue l'accompagnement des médias nationaux de la participation de la sélection nationale à la Coupe du monde Qatar 2022, de l'évaluer et de s'arrêter sur les aspects positifs et négatifs. Dans ce cadre, il a jugé nécessaire de tirer profit de l’expérience de la Coupe du monde pour améliorer la performance des médias sportifs marocains.

Pour sa part, le chercheur en politiques sportives, Moncef El Yazghi a indiqué que l’accompagnement médiatique d'un événement d'ampleur internationale telle que la Coupe du monde «nécessite une démarche professionnelle basée sur la préparation en amont de l'évènement, la bonne connaissance de la compétition et de son ambiance et la maîtrise des données relatives au pays hôte». Le journaliste qui assure la couverture médiatique de la Coupe du monde doit avoir l'expérience et les compétences nécessaires pour qu'il puisse surmonter les contraintes et défis rencontrés au cours de l’événement sportif, a-t-il poursuivi, appelant les journalistes ayant vécu cette expérience à la partager.