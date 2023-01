L'UE lance deux initiatives pour renforcer son partenariat avec le Maroc

Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, en visite au Maroc ce jeudi et vendredi, a annoncé le lancement de deux nouvelles initiatives qui renforceront le partenariat entre l'UE et le Maroc. Il s’agit d’un «Dialogue de haut niveau en matière de sécurité. Nous allons lutter ensemble contre les menaces à notre sécurité et contre le terrorisme dans notre voisinage immédiat», a indiqué Josep Borrell sur son compte Twitter.

Nous lançons aujourd’hui deux nouvelles initiatives qui vont renforcer notre partenariat avec le Maroc :



1) un Dialogue de haut niveau en matière de sécurité. Nous allons lutter ensemble contre les menaces à notre sécurité et contre le terrorisme dans notre voisinage immédiat.

Il s’agit également d’une «coopération renforcée entre l’UE et le Maroc dans les institutions multilatérales». «Nous voulons faire en sorte que des initiatives portées conjointement par des pays du Nord et du Sud permettent de relancer l’action multilatérale sur les défis globaux», a-t-il ajouté.

Jeudi, le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères a été reçu par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Il a ensuite tenu une réunion avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita. Les deux responsables ont réitéré la volonté commune de l’UE et du Maroc d’approfondir et d’élargir leur partenariat stratégique.

«Nous, UE et le Maroc, construisons un partenariat solide et stratégique basé sur des actions communes et concrètes», a soutenu le chef de la diplomatie européenne, soulignant que le Royaume, «l’un des partenaires les plus dynamiques et les plus proches de l’UE», joue un «rôle moteur» dans l’espace méditerranéen et dans la mise en œuvre du nouvel agenda pour la Méditerranée, dans une déclaration reprise par l’agence MAP.