Moni : Comment recharger une carte PCS au Maroc depuis la France ?

Qu’est-ce qu’une carte PCS ? La carte PCS MasterCard est une carte prépayée et rechargeable dont les fonctionnalités sont similaires à celles d’une carte bancaire classique. Et ce sans pour autant imposer à son propriétaire l’ouverture d’un compte bancaire.

Ainsi elle permet :

De réaliser des paiements dans le monde entier que ce soit en sans contact où à l’aide d’un code PIN.

De télécharger des RIB pouvant être transmis à son employeur ou utilisés pour tout prélèvement SEPA.

De faire parvenir de l’argent à d’autres personnes ayant une carte PCS

Il existe quatre cartes PCS différentes. Il faudra ainsi penser à se renseigner concernant les avantages que confère chacune de ces cartes, et à en choisir une parmi les options listées ci-dessous :

La virtual card

La PCS Chrome

La PCS Black

La PCS Absolut

La PCS Metal X

On vous explique maintenant comment en obtenir une et comment acheter une recharge PCS facilement et au meilleur prix et à distance !

Comment acheter une carte PCS facilement ?

Les étapes pour obtenir une carte PCS ne sont pas compliquées :

Choisissez le point de vente de cartes PCS qui vous convient le plus dans l’Hexagone. A noter que vous pouvez vous aider de l’outil de localisation des points de vente développé par PCS.

Poursuivez en sélectionnant la carte PCS la plus intéressante pour votre proche

Précisez la totalité des informations propres à son identité et à ses coordonnées personnelles

Continuez par la préparation de l’embossage de la carte. Une étape qui visera à personnaliser la carte afin qu’elle soit nominative, mais qui permettra aussi de garantir un réel gain en termes de sécurité

Pour finir, réglez l'achat de la carte. Dans le cas où vous auriez opté pour une carte dont le paiement est mensualisé, un prélèvement SEPA peut être mis en place

Votre carte bien en main, il vous faut maintenant vous pencher sur l’achat d’une recharge PCS à destination du Maroc, et ce depuis la France.

Comment acheter une recharge en ligne et créditer une carte PCS marocaine depuis la France ?

Dans le but d'obtenir simplement et le plus rapidement possible votre recharge PCS, la meilleure alternative est de se tourner vers l’achat de votre recharge sur le site du revendeur indépendant spécialisé dans la vente de recharges PCS, MONI.

Reste qu’il sera nécessaire de réaliser une série d’étapes qui ne vous demanderont qu’une minute :

Pour commencer, connectez-vous à votre espace client, ou créez-le si besoin

Suite à cela, il vous faudra sélectionner l’offre qui vous intéresse

Pour finir, vous devrez procéder au paiement de votre recharge

Une fois ces étapes derrière vous, un email de confirmation vous sera envoyé. Ce dernier contiendra un code qui vous sera utile concernant l'activation de votre recharge sur votre espace PCS. Vous pouvez aussi retrouver ce code dans votre espace personnel. Plus qu’à prévenir votre proche au Maroc que sa carte a été rechargée avec succès et qu’il peut d’ores et déjà l’utiliser.

Découvrez les meilleures offres de recharge PCS avec MONI

Pour finir, focus sur les meilleures offres de recharges PCS mises à disposition sur le site de MONI.

Les offres de recharge PCS proposées par MONI sont variées et répondent à tous les besoins et tous les budgets. Faites votre choix parmi les recharges PCS suivantes :

Recharge 20 €

Recharge 50 €

Recharge 100 €

Recharge 150 €

Recharge 250 €

A noter que toutes ces recharges ont une durée de validité de 12 mois et sont compatibles avec les quatre cartes PCS.

Vous savez comment obtenir votre carte PCS et vous connaissez la procédure à suivre pour la recharger.