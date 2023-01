Maroc-Union européenne : Josep Borrell reçu par Aziz Akhannouch

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, ce jeudi à Rabat, le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, en visite au Maroc à partir de ce jeudi. «Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales et la volonté conjointe d'approfondir le dialogue et la coopération, dans le cadre du partenariat stratégique établi entre le Maroc et l'Union Européenne, auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, attache une importance particulière», indique un communiqué du département du chef du gouvernement, parvenu à Yabiladi.

Aziz Akhannouch, s'est «félicité de la dynamique des relations entre le Royaume et l’Union Européenne, qui a permis de structurer le partenariat entre les deux parties et de l’améliorer à différents niveaux», saluant à cet égard «les résultats positifs du partenariat dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, de la finance, de l'investissement, de l'économie verte, de la migration et de la sécurité». Le chef du gouvernement s’est également félicité du «niveau des échanges commerciaux entre les deux parties qui a permis au Maroc de se positionner en tant que premier partenaire économique et commercial de l'Union européenne sur le continent africain», le niveau des échanges commerciaux entre les deux parties ayant atteint plus de 45 milliards d'euros en 2021 et a triplé en 10 ans.

Aziz Akhannouch a enfin «exprimé sa satisfaction de l’harmonie et de la concordance entre l'agenda des réformes sociales et économiques entreprises par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et l'accompagnement et le soutien apportés par l'Union Européenne à ces projets, dans la perspective de la mise en œuvre d'un certain nombre d'entre eux au cours de l'année 2023», conclut le communiqué.