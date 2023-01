Covid-19 : L’OMS demande à nouveau des données à la Chine et exprime sa préoccupation

Alors que plusieurs pays tentent de s’organiser face à la flambée des cas de Covid et la levée des restrictions sanitaires en Chine, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est déclarée «préoccupée», mercredi, par la situation dans ce pays. Elle a exhorté à nouveau Beijing à fournir des données sur les hospitalisations et les décès.

«Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu’un séquençage viral plus complet et en temps réel», a déclaré lors d’un point de presse virtuel depuis Genève, le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’OMS s’est également «inquiétée du risque pour la vie en Chine» et a réitéré l’importance de la vaccination, y compris des rappels, pour se protéger contre l’hospitalisation, la maladie grave et le décès. «Cela est particulièrement important pour les personnes âgées, celles qui ont des problèmes médicaux sous-jacents et les autres personnes qui sont plus exposées à des résultats graves», a ajouté le Dr Tedros.

Il y a deux semaines, l’agence onusienne avait déjà demandé aux scientifiques chinois de présenter des données détaillées sur le séquençage viral, afin d’obtenir une meilleure clarté sur les hospitalisations, les décès et les vaccinations. Elle a estimé qu’il «est compréhensible que certains pays prennent des mesures qui, selon eux, protégeront leurs propres citoyens» avec «une circulation en Chine aussi élevée et des données complètes non communiquées».

L’OMS a expliqué que la récente flambée en Chine est «principalement dirigée par les sous-variants d’Omicron BA.5.2 et BF.7, qui représentent ensemble plus de 97% de toutes les infections locales», citant des données sont basées sur une analyse de plus de 2 000 génomes par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Des données conformes aux génomes de voyageurs en provenance de Chine soumis à la base de données mondiale par d’autres pays.

«Aucune nouvelle variante ou mutation d’importance connue n’a été notée dans les données de séquence accessibles au public», tranche-t-elle.