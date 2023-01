Examen des avocats : Le bras associatif de l'Istiqlal appelle à l'ouverture d'une enquête

Le bureau central de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l'homme a adressé une lettre au Procureur général du roi près la Cour de cassation, lui demandant d'ouvrir une enquête sur les résultats des épreuves écrites de l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. Dans sa lettre, l’ONG a expliqué que cette saisine intervient suite à la polémique suscitée par le processus d'annonce des résultats dudit examen, les réactions après la publication de la liste des personnes admises et les déclarations ultérieures émises par le ministre de la Justice en tant que premier responsable de toutes les étapes de cet examen.

La Ligue a affirmé que «sur la base des dizaines de demandes de soutien» qu'elle a reçues d'un certain nombre de candidats non admis, elle demande au Procureur général du roi près la Cour de cassation et président du ministère public à donner ses instructions pour «enquêter sur les pressions subies par le ministre de la Justice, sur les résultats et sur les modalités d'organisation de cet examen». Le bras associatif du Parti de l’Istiqlal évoque aussi «les soupçons de conflit d'intérêts» soulevés par «l'apparition des noms de certains des membres du Comité supervisant l’examen ou des admis apparentés à eux» sur la liste des admis.

Hier, des sources médiatiques ont révélé que le nom de Moulay Said Charfi, actuel Directeur de l'équipement et de la gestion du patrimoine au ministère de la Justice, figure parmi ceux des admis à passer l’examen oral, pointant un cas d’incompatibilité, car «membre du Comité supervisant les examens», par décision du ministre de la justice, qui précise le tour de table du comité, composé des directeurs de l'administration centrale du ministère. L’intéressé a toutefois confié avoir adressé une requête au ministre de la Justice pour le relever de cette tâche, afin qu'il puisse passer l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat.