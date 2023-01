Examen des avocats : Des professionnels pointent l’absence d’«égalité des chances»

Les révélations sur les résultats de l’examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat pleuvent au lendemain de manifestations des étudiants non admis, appelant à l’ouverture d’une enquête. Invité, mardi soir, de l’émission «Noqta Ila Satr» sur Al Aoula, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a rappelé avoir «reçu des demandes de la part des candidats non admis». «Nous allons corriger leurs copies, avec la machine, devant eux pour qu’ils constatent leurs résultats. 75 000 ont déposé des demandes pour passer l’examen, 48 000 l’ont passé et 2 000 l’ont réussi. Cela est normal qu’il y ait des réactions», a-t-il estimé.

«Ceux qui ont réussi se sentent maintenant coupables, s’interrogeant s’ils n’ont pas le droit de réussir», dénonce-t-il. «Pour les noms de familles, je ne suis pas ici pour chasser des fantômes et savoir qui est le fils de qui et dire qu’il ne doit pas être admis car son père est avocat, ministre ou autre. Je n’ai pas cette logique», tranche-t-il. Abdellatif Ouahbi a ajouté que les résultats de l’examen «posent plus qu’une question sur les facultés de droit», défendant en même temps l’université marocaine s’agissant de ses propos sur les licences de son fils et accusant la presse d’avoir «manipulé» sa déclaration.

«Personne n’a eu la moyenne sans être admis. J’ai eu un débat avec le comité et avec les avocats, car 800 candidats seulement ont eu cette moyenne. J’ai demandé à ce que le barème soit revu. J’assume la responsabilité et ils peuvent dire et écrire ce qu’ils veulent», tranche-t-il, en affirmant «faire confiance au comité et aux résultats». «Ce n’est pas parce que des gens écrivent sur Facebook que je dois les écouter (…) Cette affaire est réglée. Celui qui décide est le ministre de la Justice et non pas les réseaux sociaux», conclut-il.

Ce mercredi, alors que les langues se délient, plusieurs avocats ont rompu le silence, se joignant à la vague de contestation. «L'annonce initiale de l'examen n'a pas rencontré de véritable écho chez tous les avocats marocains», nous rappelle ce mercredi Fatima Zahra Ibrahimi, avocate au barreau de Casablanca. «Toutes les instances et toutes les bases ont refusé d’annoncer un examen dans les conditions actuelles, car il existe des projets de loi en attente et un grand nombre d'avocats stagiaires qui n'ont pas été confirmés. De plus, il n’y a pas assez de bureaux pour accueillir un grand nombre de ces avocats, sans parler de l’absence de mécanismes logistiques et de formation pour les former», confie-t-elle. S’ajoute à cela, toujours selon l’avocate, le fait que «le projet de loi sur la profession n'a pas été dévoilé ni discuté».

Une «farce historique, sans précédent»

Me Ibrahimi assure que même après l’annonce de l’examen, «les avocats ont refusé d’y participer tout comme les bâtonniers». «A la fin, nous avons été surpris que 70 000 candidats aient vu leur candidature acceptée pour passer l'examen, que les convocations ont été distribuées et que l'examen a eu lieu», déclare-t-elle. «Nous leur avons dit que tant que si vous voulez ouvrir cette porte, la méthode de correction de l'examen doit être rationalisée, c'est-à-dire que celui qui doit réussir doit être qualifié pour exercer ce métier, au lieu de convoquer un grand nombre que les barreaux ne peuvent contenir», explique l’avocate.

«Le système de correction et de notation de cette année n’est pas le même que pour les années précédentes. Il y avait un examen qui permet de connaître la capacité d'analyse du candidat pour discuter de la loi, car on n'a pas besoin d'un étudiant à qui il faut demander si la réponse est vraie ou fausse, mais plutôt de quelqu'un qui est censé défendre, plaider et soutenir.» Fatima Zahra Ibrahimi

L’avocate va jusqu’à accuser le ministre de la Justice de «falsification», rappelant sa déclaration médiatique où il a admis que 800 candidats ont réussi l’examen mais qu’il est intervenu pour porter ce nombre à 2 081 admis. «D'abord, ce n’est pas dans ses prérogatives d’ouvrir des postes d’emploi, car la profession ne rentre pas dans les emplois publics. Quels sont les critères selon lesquels le nombre de personnes qui réussissent a été augmenté et quelles sont les raisons de cette augmentation ?», s’interroge-t-elle. Fatima Zahra Ibrahimi estime que le problème n’est pas «la réussite des fils et filles de juges, d'avocats ou de parlementaires» mais plutôt «l'égalité des chances». «Il n'y a aucun élément d'impartialité. Ce que nous vivons est une farce historique, sans précédent», dénonce-t-elle.

L’avocate déplore aussi ceux qui n’ont pas été admis et qui se sont retrouvés «dans une pièce théâtrale». «Ils n'ont plus confiance dans l'exercice d'un métier censé être légal et censé rendre justice», regrette-t-elle, en estimant que le pouvoir judiciaire étant indépendant, «il est censé engager une enquête». «Les personnes qui se disent sûres de leurs réponses doivent recourir aux tribunaux et demander que la copie d'examen soit examinée en présence d’un huissier de justice, et quiconque constate que ses réponses ont été les bonnes doit être inscrit comme tel», ajoute-t-elle. «Le silence des barreaux et des bâtonniers n'est pas innocent. En fait, 70 000 personnes devraient sortir dans la rue et parler pour elles-mêmes», conclut-elle.

«Corruption», «tergiversions» et «monopole»

Dans plusieurs postes sur sa page Facebook, l’avocate Naima El Gallaf a également réagi à la polémique. «Si ce qui s'était passé s’était déroulé dans un autre pays, le ministre (…) aurait été démis de ses fonctions», a-t-elle écrit, regrettant que le Maroc ait «normalisé avec la corruption» et les Marocains soient devenus «habitués aux abus de pouvoir». «Imputabilité et responsabilité sont deux lignes qui ne se rejoignent pas», regrette-t-elle.

«La misère dont a parlé Ouahbi à propos des diplômes universitaires marocains et le privilège qui distingue les diplômes obtenus des universités étrangères est une grande insulte à l'université marocaine et une insulte au ministre de l'Enseignement supérieur du même gouvernement auquel appartient Ouabi. Le comble, c’est que la logique de la compétence n'est pas reconnue de son point de vue, tandis que la seule compétence est d'avoir beaucoup d'argent, peu importe sa provenance», dénonce-t-elle encore.

Pour sa part, l’avocat Mohamed Aghnaj a partagé des images des reportages de la BBC et d’Al Jazeera sur la polémique en commentant : «Vous avez fait l'événement. Diro Niya (faites confiance).»

«L'une des raisons de la corruption dans l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat est la tergiversation du ministère de la Justice dans la publication du texte réglementaire pour la création de l'institution de formation prévue par la loi sur la profession d'avocat depuis 1993, et donc la poursuite du ministère à organiser l'examen d'admissibilité depuis 29 ans d'une manière qui est devenue la règle au lieu d’être l'exception», affirme-t-il dans un deuxième post.

Une «exception qui perdure pour que le ministère édicte à chaque fois le règlement des examens, forme le Comité d'examen et soit seul à corriger et détermine le nombre de réussis selon l'humeur du ministre et les équilibres du comité», a-t-il dénoncé.