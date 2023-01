CNews menacée de sanction à cause des propos de Jean-Claude Dassier sur les musulmans

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en France a saisi un membre du Conseil d’Etat, ce mercredi 4 janvier, pour étudier la possibilité d’une sanction contre CNews, à cause des propos antimusulmans du chroniqueur Jean-Claude Dassier. «Le dossier transmis au rapporteur (indépendant) porte sur la séquence au cours de laquelle Jean-Claude Dassier a déclaré ‘les musulmans, ils s’en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire’ et où un autre intervenant, Laurent Ozon, a vanté les mérites de la ‘remigration’», a indiqué le régulateur, cité par l’AFP. Mardi 27 décembre 2022, ces propos ont été tenus lors de l’émission La Belle équipe.

Deux jours plus tard, sans présenter d’excuses officielles ni exprimer sa condamnation, la chaîne d’information a essayé de se dédouaner. La présentatrice du programme, Barbara Klein a brièvement assuré que les propos du concerné n’engageaient que lui «et en aucun cas la chaîne ni la rédaction» . Selon l’AFP, la procédure de sanction expose la chaîne à une nouvelle amende. En 2021, l’ex-Conseil supérieur de l’audio-visuel (CSA) l’a déjà condamnée à verser 200 000 euros pour des propos d’Eric Zemmour.

A la suite de cette nouvelle saisine, le rapporteur indépendant du Conseil d’Etat devra décider d’engager des poursuites et d’instruire l’affaire ou non. Depuis décembre dernier, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo a indiqué que son ONG avait saisi le parquet de Paris pour faire condamner les propos antimusulmans et racistes de Dassier.

En 2020, SOS Racisme avait d’ailleurs porté plainte contre Eric Zemmour, pour des propos considérés comme une «provocation à la discrimination et haine religieuse envers la communauté musulmane dans le pays» par la Cour européenne des droits de l'Homme, sur le plateau de CNews.