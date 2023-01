France : Une vingtaine d’écoles visées par une alerte terroriste à la bombe

Une alerte attentat a créé la panique, mardi 3 janvier, dans les collèges et lycées en France, où les élèves ont fait leur rentrée après les vacances des fêtes de fin d’année. Plusieurs écoles ont dû être évacuées, à la suite de menaces reçues via Internet par les parents et les professeurs. Ce mercredi, les lycéens ont fait leur nouveau retour en classes, notamment dans le Rhône.

C’est également le cas au lycée de Rillieux-la-Pape. Hier, les élèves ne se sont pas rendus à l’établissement, après avoir reçu «un mail de la direction leur demandant de ne pas venir à cause d’une alerte à la bombe», a rapporté France 2 dans son journal, ce mercredi. Finalement, aucun explosif n’a été retrouvé.

Au moins une vingtaine de collèges et de lycées ont été concernés par les menaces, notamment dans le Nord, en Normandie, en Île-de-France et dans le Rhône, selon la même source. «Le mode opératoire est identique. Dans le message, l’auteur profère des menaces terroristes à caractère islamistes», ajoute le média.

De son côté, le parquet de Paris a ordonné une enquête de la section de cybercriminalité pour menaces de mort.