Après Ceuta, la ministre espagnole de la Défense est arrivée à Melilla

Après sa visite à Ceuta en novembre dernier, la ministre espagnole de la Défense est arrivée, ce mercredi 4 janvier, à Melilla. Margarita Robles s’est rendue à la base de l’armée de terre, Alfonso XIII, un corps militaire qui assure la protection des îlots que contrôle l’Espagne en Méditerranée.

A Ceuta et Melilla, le département Robles a lancé le projet de renforcement des réseaux de communications de l’armée, auquel il a consacré un budget de 22 millions euros. Un projet qualifié de «prioritaire» par le gouvernement espagnol.

Les deux visites de la ministre de la Défense à Ceuta et Melilla interviennent alors que les Forces armées royales (FAR) élargissent leur présence dans les zones frontalières. En témoigne l’inauguration par les FAR d’un nouveau commandement militaire à Al Hoceima dont le champ d’action se situe entre Al Hoceima et Moulay Bousselham, relevant de la région Rabat-Salé-Kenitra.

Une annonce qui a chamboulé les plans de l’exécutif espagnol. Pour rappel, la ministre espagnole de la Défense avait déclaré, en décembre 2021 en réponse à des questions de députés de droite et d’extrême droite, que «la présence militaire actuelle à Ceuta et Melilla est suffisante».