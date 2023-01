Maroc : 80% des prestations de soins non urgentes dispensées par les services d'urgences

Le ministre de la Santé et de la protection sociale a indiqué, mardi, que 80% des prestations de soins non urgentes sont dispensées par les services d'urgences aux hôpitaux. Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers, Khalid Ait Taleb a affirmé que les unités de proximité et les centres de santé ne fonctionnent pas selon le même mode pour recevoir les patients qui affluent aux urgences et provoquent de l’encombrement, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a noté que les services d'urgences font partie intégrante des prestations hospitalières, soulignant que la problématique des urgences est complexe, ce qui nécessite une approche globale pour trouver une solution appropriée.

Dans le cadre de la prochaine grande réforme du système de santé, «nous allons trouver une solution au problème des services d’urgences», a-t-il soutenu. Le ministre a, dans ce sens, noté qu'un travail est entrepris progressivement dans le cadre de la réforme globale du système de santé, portant, en premier lieu, sur la mise à niveau des centres de santé afin de leur permettre d’accueillir plus de patients, consacrer la politique de proximité et d'éviter le déplacement des citoyens vers les grands établissements hospitaliers sauf s'ils disposent d'un document à ce sujet.

En ce qui concerne les ressources humaines des services d’urgences, Khalid Ait Taleb a précisé que la médecine d'urgence est un métier qui exige de l'engagement, ajoutant que la nouvelle fonction de santé modifiera la donne à même d'encourager et motiver le personnel des services d’accueil des urgences.