Maroc-Union européenne : Josep Borrell attendu au Maroc ce mercredi

Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, Josep Borrell effectuera, jeudi, une visite officielle au Maroc. Ce déplacement s’inscrit «dans le cadre de la volonté des deux parties d'approfondir leur relation stratégique», rapporte mardi l’agence espagnole EFE.

Le chef de la diplomatie européenne, qui arrivera mercredi après-midi dans le royaume, aura une réunion avec le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bourita, jeudi matin. Les deux responsables se sont rencontrés en septembre dernier à New York, où tous deux ont affirmé leur «volonté mutuelle d'approfondir le dialogue et la coopération, dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Maroc», selon un communiqué conjoint publié à l'époque.

Cette réunion bilatérale faisait suite à la colère de Rabat après les propos tenus par Josep Borrell, fin août dans une interview à la RTVE, dans laquelle il défendait la tenue d'un «référendum d’autodétermination» au Sahara. Ces propos, nuancés par la suite par le chef de la diplomatie européenne, ont été jugés «inappropriés» par Rabat et ont conduit à l'annulation de sa visite au Maroc, avaient alors indiqué des sources diplomatiques marocaines à EFE.

Le déplacement de Borrell intervient en plein scandale de corruption au sein du Parlement européen. Une affaire dans laquelle le Maroc a été cité. D’ailleurs, à la demande de la justice belge, le Parlement européen se prépare à la levée de l’immunité de deux eurodéputés qui seraient proches du Maroc.