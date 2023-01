Covid-19 : La Chine condamne les restrictions imposées à ses ressortissants

La Chine a dénoncé, mardi, les restrictions liées au Covid-19, imposées par un certain nombre de pays aux voyageurs en provenance de ses territoires. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning a déclaré, lors d'une conférence de presse à Pékin, que son pays «s'oppose résolument à la manipulation des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie pour atteindre des objectifs politiques», selon la chaîne de télévision publique chinoise, reprise par l’agence Anadolu.

La réponse de Pékin intervient après que plusieurs pays, dont le Maroc, le Japon, les États-Unis, l'Italie, la Malaisie, l'Espagne, le Qatar, le Canada, la Corée du Sud et Taïwan, ont annoncé des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine. Certains ont opté pour une interdiction, comme le cas du royaume, alors que d’autres imposent d'un test négatif de dépistage du Covid-19.

La porte-parole a déclaré que Pékin «prendra les mesures appropriées (contre ces pays) conformément au principe de réciprocité», qualifiant les restrictions imposées aux voyageurs en provenance de Chine d’«inacceptables».

Depuis son abandon de la politique «zéro Covid» début décembre dernier, la Chine a connu une augmentation significative du nombre d'infections au coronavirus, alors que les autorités insistent toujours à ne pas divulguer les chiffres officiels des victimes de l'épidémie.

Samedi 31 décembre 2022, le Maroc a décidé d’interdire l’accès au territoire national de tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, en provenance de la Chine. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a ainsi expliqué la mesure par «l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19 en Chine, et des contacts réguliers et directs avec la partie chinoise, et afin d'éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences».