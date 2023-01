Environnement : Lancement de la 14e édition du Prix Hassan II

Le ministère de la Transition énergétique et du développement durable a annoncé, ce mardi 3 janvier, le lancement de la 14e édition du Prix Hassan II pour l'environnement.

Ce prix vise à encourager toute initiative pouvant contribuer à la protection de l'environnement et au développement durable dans 6 domaines : la recherche scientifique et technique, les médias, l'action associative, l'initiatives des entreprises, l'initiatives des collectivités territoriales, et enfin l'exemplarité de l’administration en matière de développement durable, indique le ministère dans un communiqué.

Pour candidater, les dossiers doivent être envoyés par courrier recommandé ou déposés au bureau d’ordre du ministère de la transition énergétique et du développement durable, au département du développement durable, et ce avant 31 mars 2023, selon le communiqué précisant que le dossier du prix est disponible sur le site internet du ministère : www.mtedd.gov.ma.