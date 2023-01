CAN féminine 2022 : La demi-finale Maroc-Nigéria dans le top 10 des affluences mondiales

Le site Soccerdonna, exclusivement dédié au football féminin, vient de dévoiler son classement des meilleures affluences pour un match de foot féminin durant l'année 2022. En dixième place se trouve la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine de football 2022, qui a opposé le Maroc et le Nigeria, avec un total de 45 562 supporters. Il s'agit d'une première pour le football féminin, à l'occasion de ce tournoi accueilli par le royaume.

Ainsi, le Complexe sportif prince Moulay Abdallah, hôte du match, est cité parmi les autres stades classés : Wembley (Angleterre), Camp Nou (Espagne), Old Trafford (Angleterre), Aztèca (Mexique) et Emirates (Angleterre).

These are the 10 best-attended matches in the world in 2022.

Camp Nou and @wembleystadium are represented three times each.



