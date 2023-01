Football : L’entraîneur tunisien Mehdi Nafti rejoint le Wydad

Sans entraîneur depuis le départ de Houcine Ammouta, le Wydad athletic club (WAC) de Casablanca jette désormais son dévolu sur le technicien Mehdi Nafti, ancien international tunisien de 1998 à 2014, puis entraîneur. Natif de Toulouse en 1978, l’ex-footballeur a évolué principalement au sein du championnat espagnol, à commencer par le Racing de Santander jusqu’à Cadix CF, en passant par Real Valladolid, en plus de prêts au club britannique Birmingham City.

Citées par Arryadia et SNRT News, l’annonce a été confirmé plus tard lundi soir, sur les réseaux sociaux du WAC. Avant de devenir entraîneur, l’ancien international a évolué aux côtés de l’actuel sélectionneur national et ancien coach du Wydad, Walid Regragui, au Racing de Santander en 2004.

En tant qu’entraîneur, Mehdi Nafti a coaché le CD Leganés et Levante, toujours en Espagne. Pressenti à un certain moment au sein de l’Etoile sportive du Sahel, son nom a circulé aussi en tant que remplaçant du sélectionneur tunisien Mondher Kebaier, après la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Désormais, le WAC compte sur Mehdi Nafti pour retrouver du poil de la bête, après avoir entamé la Botola avec un échec cuisant face à l’AS FAR de Rabat (0-3). En une seule saison, pour le compte de 2021-2022, le Wydad a raflé la coupe de la Botola Pro 1 et de la Confédération africaine de football (CAF), grâce à l’encadrement de Walid Regragui.

Mehdi Nafti devra ainsi redresser la barre, pour préparer le WAC à la Coupe du monde des clubs prévue en février prochain au Maroc, et où il représentera le royaume.