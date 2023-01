Le Polisario demande d’oublier ses divergences pour se focaliser sur «l’ennemi marocain»

Après cinq jours de silence, le secrétariat général du Polisario a enfin publié, lundi soir, un communiqué sur sa réunion du jeudi 29 décembre. Faisant l’impasse sur toutes les profondes divergences entre ses membres, l’instance et dans une flagrante fuite en avant, s’est plutôt félicitée de la «position unanime sur toutes les questions et sujets soulevés» lors de cette rencontre. Elle a aussi «salué le succès des conférences politiques qui se sont déroulées dans toutes les localités».

Le communiqué, consulté par Yabiladi, a mis l’accent sur «l’attachement du peuple sahraoui à l’option de la résistance et l'escalade de la lutte, jusqu'au parachèvement de la libération et l'extension de la souveraineté de l'Etat sahraoui sur l'ensemble de son territoire national».

Le secrétariat a, par ailleurs, qualifié d’«historique» la décision de lancer le 13 novembre 2020 la «guerre» contre le Maroc. Le communiqué n’a pas oublié de féliciter «l’Algérie sœur et son grand peuple sous le leadership du président Abdelmadjid Tebboune» du nouvel an.

Il conclut par lancer un appel aux Sahraouis d'«oublier les divergences» et les problèmes par le «renforcement de l’unité nationale (…) afin de faire face aux grands défis et aux conspirations et manœuvres de l’ennemi». Un message que le mouvement séparatiste répète depuis presque 50 ans.