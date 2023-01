Le Parlement européen va lever l’immunité de deux eurodéputés proches du Maroc

A la demande de la justice belge, le Parlement européen se prépare à la levée de l’immunité de deux eurodéputés. «Répondant à une requête des autorités judiciaires belges, j'ai lancé une procédure urgente pour lever l'immunité de deux membres du Parlement. Il n'y aura aucune impunité, absolument aucune», a annoncé sur Twitter Roberta Metosla, présidente du PE, mais sans révéler les identités des personnes visées.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None.