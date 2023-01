Maroc : Le Madagascar en quête d’investissements dans les engrais

Le président malgache Andry Rajoelina a indiqué que son pays était en quête d’un investissement du Maroc dans le secteur des engrais, dans le cadre des projets entrepris pour réaliser l’autosuffisance. «Nous recherchons des engrais marocains ainsi que des investissements dans le secteur», a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters. En octobre 2022, le chef d’Etat s’est rendu au Maroc.

Le géant marocain de phosphate et d’engrais, OCP, tient en effet un rôle central pour adapter la composition et les particularités de ses productions aux besoins des différents pays d’Afrique. Le groupe a notamment mis en place des usines de production de fertilisants au Nigeria et en Ethiopie. «Nous avons besoin de l’expertise de tous, notamment de l’industrie agroalimentaire marocaine», a déclaré Andry Rajoelina.

Dans le cadre du Plan Emergence au Madagascar, la mise en place d’une usine de production d’engrais est «une priorité», a insisté le président. Reuters rappelle que quelque 80% des citoyens malgaches dépendent de l’exploitation de 8 millions d’hectares de terres arables dans le pays. L’OCP a annoncé, en octobre dernier, que 4 millions de tonnes d’engrais seraient allouées pour le marché africain, au cours de l’année 2023.

En juillet dernier, l’OCP a donné 180 000 de tonnes de nutriments, en guise d’aide aux pays d’Afrique, ainsi que 370 000 tonnes à prix réduit pour faire face à la flambée des prix dans le continent.