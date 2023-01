Une nouvelle flotte de camions 6×6 de l’Indien TATA bientôt livrée au Maroc

Le constructeur indien TATA Advance Systems a annoncé, dimanche, que les forces armées royales (FAR) du Maroc recevront, dans quelques jours, une nouvelle flotte de camions LPTA 2445 6×6. Les FAR avaient, en effet, commandé pas moins de 90 véhicules 6×6 pour le chargement et au transport d’équipements, de munitions et de troupes, auprès du constructeur indien TATA Advance Systems, rappelle Le360.

Le constructeur a également partagé des images de la nouvelle flotte, qui a été expédiée vers le royaume.

Royal Moroccan Army ?? gets "Made in Indian" TATA 6x6 Trucks.#TATA #IADN pic.twitter.com/4VJQT9qoyZ — Indian Aerospace Defence News (IADN) (@NewsIADN) January 1, 2023

La même source rappelle que ces camions peuvent être configurés pour plusieurs usages, comme le chargement et le transport d’équipements, de munitions et de troupes. Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de titrage, un lance-roquettes ou une unité de tir de missiles.

La livraison est assuré par Octopus Cargo Care, qui a indiqué que la commande marocaine a été expédiée via le port de Pipavav à Gujarat, à l’ouest de l’Inde, en collaboration avec la société spécialisée en logistique Nikhil Logistics.