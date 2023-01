Congrès du Polisario : Brahim Ghali s’accroche à son poste

A défaut d’un compromis entre les membres du secrétariat général du Polisario sur le nom qui devrait prendre les commandes du Polisario dans les semaines à venir, Brahim Ghali a désigné ce lundi un comité restreint, composé de ses plus proches fidèles pour la préparation du 16ème congrès. L’instance, présidée par Mohamed Salem Ould Salek, «ministre des Affaires étrangères», compte également les adhésions de Mohamed Salem Bayssat, «ambassadeur» en Afrique du sud, Kheira Bullahi, «ministre de la Santé» et Mohamed Sidati, ex-représentant du Polisario auprès de l’Union européenne.

Ce petit comité a pour mission de rédiger le rapport qui sera présenté au prochain conclave, prévu du 13 au 17 janvier et de proposer le candidat au poste de secrétaire général et président de la «RASD». Ce passage en force est décrié par la majorité des membres du secrétariat général du Front. Un rejet qui aggrave les fractures entre un Brahim Ghali, entouré de quelques fidèles et qui s’accroche au pouvoir malgré son état de santé chancelant et ses nombreux échecs, et ses concurrents qui veulent prendre sa place.

A 10 jours de l’ouverture du 16ème congrès, les Sahraouis des camps de Tindouf ne connaissent pas encore le nom qui devrait conduire le Polisario pour les quatre années à venir. Une première dans l'histoire du mouvement séparatiste. «En cas de persistance de ces divergences, un report du congrès de quelques semaines serait envisagé ; le temps que l’Algérie et les équilibres tribaux puissent se mettre d’accord sur un nom», a affirmé un ancien membre du Front dans de précédentes déclarations à Yabiladi.