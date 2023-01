Maroc Numeric Fund II étend sa stratégie d'investissement pour inclure les startups MRE

Le fonds Maroc Numeric Fund II (MNF II) a annoncé, lundi, l'extension de sa stratégie d'investissement pour inclure les startups fondées hors du Maroc par les Marocains résidant à l'étranger (MRE). «Conscient de l'importante contribution de la diaspora marocaine dans l'essor de l'écosystème des startups au Maroc, MNF II annonce l'extension de sa stratégie d'investissement pour inclure les startups fondées hors du Maroc par les MRE», indique le Fonds dans un communiqué.

En plus de l'investissement dans les startups marocaines basées au Maroc, cette extension de la stratégie d'investissement de MNF II, approuvée par les organes de gouvernance du Fonds, lui permettra d'investir dans les startups dont le siège social est basé à l’étranger. Les startups ciblées devront compter au moins un fondateur de nationalité marocaine parmi ses hommes clés, et l'implantation d'une filiale au Maroc créatrice de valeur selon des critères en ligne avec la stratégie de développement de la société investie.

Créé en 2018, MNF II a réalisé 6 investissements à ce jour dans startups opérant, entre autres, dans les Fintech, EdTech, LegalTech et l'intelligence artificielle. Il succède au fonds MNF lancé en 2010 et arrivé à la fin de sa période d'investissement en 2016, et qui avait réalisé un total de 17 investissements dans des startups technologiques marocaines dans différents domaines.