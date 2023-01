Angers : Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal acclamés pour l’exploit du Maroc au Mondial 2022

Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, accompagnés de Saïd Chabane, président du club Angers SCO

Un accueil chaleureux a été consacré aux internationaux marocains Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, dimanche avant le début du match Angers-Lorient, dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1 française. Président du club Angers SCO, au sein duquel les deux joueurs évoluent, Saïd Chabane a remis un trophée à chacun, en les félicitant pour le parcours du Maroc lors du Mondial 2022 du Qatar. Entourés des supporters venus en nombre au Stade Raymond-Kopa, les deux Lions de l’Atlas ont été très longuement ovationnés.

Lors de la Coupe du monde qui s’est clôturée en décembre dernier par une victoire de l’Argentine, le Maroc s’est hissé à la quatrième place du carré d’or, devenant ainsi la première nation arabe et africaine à réaliser cet exploit historique, après avoir atteint les demi-finales du tournoi. A peine de retour à Angers, Ounahi et Boufal sont ainsi célébrés par leur club pour avoir fait partie des Lions de l’Atlas qui ont écrit l’Histoire. Dimanche, ils n’ont pas disputé le match d’Angers SCO, qu’ils ont suivi depuis les tribunes.

Azzedine Ounahi, 22 ans et Sofiane Boufal, 29 ans, seraient pressentis pour un transfert vers d’autres équipes durant le mercato hivernal. A travers Angers SCO, le premier serait dans le viseur de nombreux clubs européens, notamment Leicester, Napoli ou encore l’Inter Milan. Dans une déclaration à Prime Video, Saïd Chabane a indiqué que «tout est possible aujourd’hui, mais il y a de telles sollicitations qu’il aura du mal à dire non».

«Nous aussi on aura du mal à dire non, et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir», a-t-il ajouté. Pour sa part, Sofiane Boufal intéresserait des clubs du Moyen Orient. «On n’a pas encore discuté avec le joueur pour savoir sa volonté, si elle est de rester en Europe, de rester à Angers ou de partir», a souligné le président du club.

D’autres Lions de l’Atlas ont été acclamés pas leurs clubs et leurs supporters, à leur retour du Mondial 2022 et du Maroc. C’est notamment le cas des internationaux Achraf Dari au Stade Brestois, en France, de Badr Benoun au Qatar SC, à Doha, ou encore Abdelhamid Sabiri évoluant au sein de l’UC Sampdoria en Italie.