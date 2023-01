Israël annonce un Sommet des pays signataires des Accords d'Abraham au Maroc

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré ce lundi qu'il prévoit d'assister à un sommet, en mars prochain, avec des homologues des pays arabes signataires des Accords d’Abraham. Selon l’agence de presse Reuters, qui cite un communiqué du ministère, le nouveau chef de la diplomatie a ajouté que cette rencontre serait organisée par le Maroc.

«La déclaration n'a pas nommé d'autres pays. Israël a par le passé cité le Maroc, les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan comme faisant partie des accords de normalisation surnommés les "Accords d'Abraham"», rappelle l’agence. «Étendre les accords à d'autres pays n'est pas une question de "si" mais de "quand"» a déclaré Cohen, ajoutant que les liens d'Israël avec ses partenaires actuels avaient rapporté 2,85 milliards de dollars en échanges commerciaux en 2022, en plus d'«une contribution significative à la sécurité et la stabilité régionale».

Benjamin Netanyahu, maintenant à son sixième mandat de Premier ministre, a exprimé l'espoir d'établir des relations avec l'Arabie saoudite, qui partage les inquiétudes d'Israël au sujet de l'Iran. Mais Riyad s’oppose à la normalisation, en l'absence de progrès dans la volonté d'un renforcement de l'État palestinien.

Selon Eli Cohen, les directeurs généraux des ministères des Affaires étrangères des pays participant au sommet de mars doivent se rencontrer à Abou Dhabi, la semaine prochaine.

En mars 2022, Israël a accueilli les ministres des Affaires étrangères émirati, bahreïni, marocain et égyptien, ainsi que le secrétaire d'État américain, dans le cadre du Sommet du Néguev.