Deux ministres d'origine marocaine dans le gouvernement «le plus extrémiste» d'Israël

Alors qu’Israël a, depuis la semaine dernière, un nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu, deux ministres d’origine marocaine font partie de l’exécutif israélien «le plus extrémiste» de l'histoire de l’Etat hébreu. Il s’agit du ministre de l'Intérieur et de la Santé, Aryé Makhlouf Dery et du ministre du Travail, du Bien-être et des Services sociaux, Ya'akov Margi.

Selon des sources concordantes, Aryé Dery, né en 1959 dans la ville de Meknès, a immigré avec sa famille en Israël à l'âge de neuf ans. Dery dirige le parti Shas, qui est un parti religieux extrémiste et représente les juifs sépharades. Il est appelé en arabe le «Parti des Orientaux préservant la Torah». Ce parti refuse de négocier sur l'avenir de la ville de Jérusalem, et appelle les pays arabes à indemniser les Juifs ayant quitté leur propriété après leur émigration. Shas a remporté 11 sièges aux élections législatives qui se sont déroulées au cours du mois de novembre dernier.

Le plus jeune ministre d’Israël et l’ancien directeur de Shas

Aryé Dery avait servi dans l'armée israélienne en 1986, après quoi il a été nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur alors qu'il n'avait que 27 ans. En 1988, avant de se présenter à la Knesset, il a été nommé ministre de l'Intérieur, à l'âge de 29 ans, devenant le plus jeune ministre de l'histoire d'Israël.

Pour sa part, Ya'akov Margi est né dans la capitale, Rabat, en 1960, avant d’immigrer, en 1962 avec sa famille en Israël. Le site de la Knesset israélienne indique que Margi est également un membre actif de Shas. Entre 2001 et 2012, il a occupé le poste de directeur général du parti.

Jeudi dernier, le nouveau gouvernement israélien, dirigé par le chef du parti de droite Likoud, Benjamin Netanyahu, a prêté serment devant le Parlement. Le nouveau gouvernement Netanyahu, qui est décrit comme «le plus à droite» et «le plus extrême» de l'histoire des gouvernements israéliens, s'est engagé à «contrecarrer les efforts de l'Iran pour développer une arme nucléaire», à travailler pour signer de nouveaux accords de normalisation, à «développer des colonies», à «promouvoir l'immigration juive vers Israël» et «travailler au renforcement du statut de Jérusalem en tant que capitale d'Israël».

Il est à noter que le précédent gouvernement israélien dirigé par Naftali Bennett, chef du parti Yamina, comprenait quatre ministres d'origine marocaine, tandis que le précédent gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu comprenait 10 ministres d'origine marocaine.