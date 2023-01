Métiers de bouche : Lancement de la première édition des concours Meilleurs Artisans du Maroc

Le groupe Rahal a annoncé le lancement, à travers sa filiale «Rahal Event», de la première édition des concours Meilleurs Artisans du Maroc (MAM). Il s'agit de concours d'excellence, destinés aux professionnels des métiers de bouche, à l’issue desquels ils recevront le titre de «Meilleur Artisan du Maroc».

De par cette initiative, le groupe ambitionne de créer des parcours d'excellence, visant à mettre en valeur le savoir faire marocain dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie et de la boulangerie, indique un communiqué. En ce sens, le MAM est désormais confirmé dans l’agenda des événements incontournables de Rahal Events en 2024.

Le titre permettra aux artisans du royaume de se distinguer professionnellement et de se doter d'une reconnaissance des hautes instances compétentes, leur offrant la possibilité de se référencer, de valoriser leur savoir-faire, de le labelliser et d’être indépendant. C’est aussi un moyen de mettre en avant le travail marocain, de le promouvoir et de le développer pour une meilleure performance sectorielle dans tous les domaines concernés. L'organisateur et initiateur du concours, Kamal Rahal Essoulami a, par ailleur, partagé que le MAM ne constitue pas un luxe mais une necessité sectorielle, devant être mis en place pour encourager l'innovation et la qualité du travail.

En partenariat avec la Confédération nationale du tourisme (CNT), la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH), la fédération nationale des restaurateurs, la fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie, la fédération marocaine des arts culinaires, ainsi que d’institutionnels et intervenants, ce lancement vient récompenser un long travail entamé il y a plus de 20 ans, au niveau des professions liées au tourisme, à la restauration et aux métiers de bouche.

Une commission pluridisciplinaire nationale se constitue aujourd’hui pour l’organisation des sélections et la préparation du concours, sous la tutelle d’un comité d’experts représentant tous les secteurs concernés. Préparé sur dix mois, le concours sera ouvert à tous les artisans désireux de se voir évoluer et d'affronter l'appréciation de leurs compétences devant un jury désigné. Les candidatures seront ouvertes de mars à mai 2023, pour une consécration en avril 2024. Le concours sera, par ailleurs, suivi d'une cérémonie officielle de la remise des titres, en présence de grandes personnalités marocaines et étrangères.

Rahal Event est l'organisateur du «Bocuse d’Or Afrique» où le Maroc a notamment remporté la seconde place lors de la dernière édition du «Bocuse d’Or Afrique», ce qui lui permettra de participer au «Bocuse d’Or Monde» en France, mais aussi d'autres concours continentaux qui englobent des sélections régionales, nationales et continentales, poursuit le communiqué. En guise d'exemple, la coupe d’Afrique de la boulangerie sera organisée pendant le salon CREMAI, se déroulerant au parc des expositions Mohammed VI à El Jadida du 17 au 21 mai prochain, une occasion pour tous les professionnels des métiers de bouche de se rencontrer et de s’enquérir des tendances et nouveautés du secteur.