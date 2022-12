Covid-19 : Le Maroc interdit l'accès aux voyageurs en provenance de Chine

A la lumière de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19 en Chine, et des contacts réguliers et directs avec la partie chinoise, et afin d'éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences, les autorités marocaines ont décidé d’interdire l’accès au territoire du Maroc de tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, en provenance de la Chine, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger (MRE). Cette mesure sera appliquée à partir du 3 janvier 2023 et jusqu’à nouvel ordre.

Un communiqué note que le Maroc «a suivi de près, ces dernières semaines, le développement de la pandémie de la Covid» en Chine. Ainsi, «cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays», souligne la même source.