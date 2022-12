Cyclisme : Le Maroc termine 2022 à la 34e place mondiale et la 3e en Afrique

Le cyclisme marocain termine 2022 à la 34e place mondiale et la 3e africaine, au terme d’une année marquée, notamment, par la participation au championnat du monde sur route en Australie. Avec 1069,67 points dans le classement UCI par équipes, publié le 27 décembre, l’équipe marocaine est devancée sur le plan continental par l’Érythrée et l’Afrique du Sud.

De son côté, l’équipe continentale Sidi Ali Unlock a terminé l’année 2022 à la troisième place du classement mondial de sa catégorie (73 points), publié le 15 novembre. L’équipe marocaine de cyclisme s’est qualifiée pour la phase finale du championnat du monde de cyclisme sur route disputée en Australie (Wollongong), à laquelle elle était représentée par sept coureurs, dont une fille, dans les catégories élite, espoirs et juniors.

De même, le Maroc s’est qualifié pour la première fois au championnat du monde du cyclisme sur piste, disputé à Paris du 12 au 16 octobre. En outre, la sélection des personnes aux besoins spécifiques s’est qualifiée pour le championnat du monde organisé en Belgique et en Allemagne. Sur le plan continental, les cyclistes marocains ont dominé le championnat d’Afrique de cyclisme sur piste dames (14-17 juillet à Abuja), en remportant cinq médailles d’or, quatre d’argent et cinq de bronze.

Par ailleurs, la sélection nationale a remporté 14 médailles (6 d’or, 5 d’argent et 3 de bronze) au championnat arabe de cyclisme sur piste (4-14 octobre au Caire), alors que dans le championnat d’Afrique de cyclisme sur route féminin (23-27 à Charm Cheikh en Égypte), la récole a été de deux médailles d’argent.

Au championnat arabe combiné à Sharjah, aux Émirats arabes unis (18-27 décembre), les Marocains se sont illustrés en décrochant trois médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze, sans oublier la bonne performance des coureurs nationaux dans les tours de Cameroun (2e place) et du Bénin (du 2 au 8 mai) avec la 1e place par équipes, la troisième à l’individuel et la première au classement juniors.

La scène nationale a été, en outre, marquée par la bonne prestation des coureurs marocains au 9e Challenge international de la Marche verte (3-6 novembre) et au 10e Challenge international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan (8-11 novembre).